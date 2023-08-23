Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu vurdu. 30 milyon Euro teklif ettiler

Bundesliga ekibi Leipzig Napoli'de forma giyen Eljif Elmas için 30 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu. Oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe de bu transferden azami 1.5 milyon Euro elde edecek.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu vurdu. 30 milyon Euro teklif ettiler

Fenerbahçe 2019 yılında Napoli’ye transferinden 16 milyon Euro elde ettiği Eljif Elmas’tan yine kazanç sağlayabilir

İtalya'nın Corriere dello Sport Gazetesi'nin haberine göre; Alman devi Leipzig, Napoli ile masaya oturarak Eljif için 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Haberde Serie A kulübünün bu teklifi reddettiği ifade edilse de futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılında sona ereceği hatırlatılarak, Eljif Elmas'ın durumunun belirsizliğini koruduğu belirtildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesine göre; Eljif Elmas'ın başka bir kulübe transferi halinde Fenerbahçe'nin azami olarak 1.5 milyon Euro'ya kadar bonus elde etme hakkı bulunuyor.

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