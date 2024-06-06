Fenerbahçe'ye Güney Koreli golcü. Mourinho istedi

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Fenerbahçe'ye Güney Koreli golcü. Mourinho istedi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Heung Min Son'u transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Jose Mourinho'nun Tottenham Hotspur'daki eski öğrencisi Heung-min Son'nun Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi.

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LİSTENİN BAŞINDA HEUNG MIN SON
Mourinho'nun transfer listesinin başında eski öğrencisi yer alıyor.

Raporda, Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Güney Koreli yıldızı için Mourinho'nun takımına katılma olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.

Henüz Fenerbahçe ile Tottenham arasında resmi bir diyalog başlamamışken, sarı-lacivertli ekibin 31 yaşındaki futbolcuya ilgi duyduğu aktarıldı.

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SUUDI ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR
Ayrıca, Suudi Arabistan kulüplerinin de Son'a olan ilgisinin altı çizildi.

Son, Mourinho'nun Tottenham'daki döneminde 70 maçta sahne aldı ve bu süreçte 29 gol, 25 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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