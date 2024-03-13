Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Joshua King katılmadı.
Bonuccu'den ise iyi haber geldi.
Ağrıları nedeniyle takımdan ayrı kalan ve idman öncesinde MR'ı çekilen Leonardo Bonucci, takımla çalışmalara başladı.
Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.
Sarı lacivertli takım antrenmanın ardından kampa girdi.
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