Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor

Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı lacivertlilerin daha önce Aboubakar'ın Beşiktaş'a alması için önerdiği Lyon'un Kamerunlu futbolcusu Karl Toko Ekambi'yi transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Foot Mercato'da çıkan haberde Lyon ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Ekambi'nin Fransız ekibinden ayrılmak istediği ve gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

Ekambi, geçen sezonu da Rennes'te kiralık olarak geçirmiş, 38 karşılaşmada 9 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Kamerun Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Aboubakar ile birlikte yer alan Ekambi, 46 maçta 13 gol attı.

30 yaşındaki Ekambi, sol açık ve santrfor olarak görev yapıyor.