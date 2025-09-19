Fenerbahçe'ye müjde! Sakatlıktan döndü

Meksika milli maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin ön liberosu Edson Alvarez antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Ülkesinin Japonya ile oynadığı milli maçta sakatlanan Meksikalı Edson Alvarez de antrenmana kaldı. 7 Eylül günü oynanan maçta sakatlanan Alvarez 32. dakikada oyundan çıkmıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

