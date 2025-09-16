Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Meksika Milli Takımı'nın kaptanı, Premier Lig'den ayrılık kararı ve Jose Mourinho'nun takımdan gönderilişinin kendisini nasıl etkilediği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



PREMIER LİG'DEN AYRILIK KARARI



West Ham United'dan ayrılıp Türkiye'ye gelmesiyle ilgili de konuşan orta saha oyuncusu, bu sürecin kolay olmadığını şu sözlerle dile getirdi;



"Toplum size sadece bir şey kazandığınızda değerli olduğunuzu hissettiriyor. Premier Lig'den ayrılmak çok zordu ama bu benim kariyerim, benim hikayem. Bu kararı kendim için verdim."

JOSE MOURINHO İTİRAFI



Alvarez, Fenerbahçe'ye gelişinde Jose Mourinho'nun rolünün çok büyük olduğunu şu sözlerle söyledi;

"Bu bir sır değil, kararımda Jose Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü. Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı."

