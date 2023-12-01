Fenerbahçe’ye Nordsjaelland faciasını getiren büyük hatayı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ligde Fatih Karagümrük karşısında zar zor kazanan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde Nordsjaelland karşısında 6 tane gol yiyerek rezil oldu. Bu mağlubiyetle birlikte gruptan çıkma şansıda zora girdi. Peki, bu rezilliğin sebebi nedir?

İsmail Yüksek’in stoperde ne işi var?

Samet Akaydın hariç tüm stoperleri sakat olan Fenerbahçe, Avrupa kadrosuna Samet’i yazmadığı için İsmail kartal, İsmail Yüksek’i stoperde oynatmaya karar verdi. Bu rezil kararla birlikte Fenerbahçe orta sahası ile birlikte defans hattı çöktü. İsmail kartal saha kenarından buna müdahale etmek yerine yine her zaman yaptığı klasik değişiklikleri yaptı.

Cengiz çıksın, irfan girsin. Batshuayi çıksın, Dzeko girsin derken 6 tane gol yedin. Bir Fred ve Djiku’nun sakatlığı bir takımı bu kadar düşürmez. İsmail Kartal’ın bir an evvel kendine gelmesi lazım. Kendine gelmeyecekse de gitmesi lazım.