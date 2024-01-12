Fenerbahçe'ye Sırplardan üstüne basa basa: Satmıyoruz

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Partizan’ın Brezilyalı forveti Matheus Saldanha ile ilgili çıkan haberler, Sarı Lacivertli taraftarlarda heyecan yaratsa da sonuç olumsuz çıktı.

ÇOK NET AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe’nin, genç golcü için Partizan’a 6 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu ancak Sırbistan kulübü bu transfer için tüm ihtimalleri kapattığı ortaya çıktı.

Partizan Genel Müdürü Milos Vazura, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Matheus Saldanha ve yaz transfer döneminde kadromuza katılan diğer oyuncularımız satılık değiller.

Saldanha ile ilgili olarak herhangi bir Türk kulübüyle veya başka bir takımla pazarlık içinde değiliz. 18 Ocak’ta Partizan ile anlaşma yaparak hazırlıklara katılacak ve sezonun geri kalanında takımımızla çalışmalarını sürdürecek.

Saldanha, takımımızın önemli oyuncularından biri ve gelecek dönemde performansının daha da artacağına inanıyoruz. Mihajlo Ilic’in Bologna’ya transferi, takımımızın temel yapısını korumamıza olanak sağladı.” ifadelerini kullandı.

Vazura, ayrıca, “Saldanha, takımımızın en değerli oyuncularından biri ve satış listesinde değil. Ancak, cazip bir teklif gelirse, bu durumu değerlendirebiliriz. Bu konuda nihai kararı, finansal işlerden sorumlu genel müdürümüz verecek” diyerek transferin önünü tamamen kapattı.

KİM BU SALDANHA?

Partizan, Matheus Saldanha’yı Temmuz ayında Japonya’nın JEF United Chiba takımından 1.3 milyon euro karşılığında transfer etti.

Saldanha, Sırbistan ekibiyle çıktığı 24 maçta 15 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.