Fenerbahçe’ye ve Galatasaray’a derbilerin faturası ağır oldu

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Kadıköy’deki dev mücadele öncesi ortaya çıkan bir istatistik, derbi sonrasında iki takıma da ağır faturalar çıktığını ortaya koydu. Son 14 sezonda oynanan maçlar sonrası iki takıma da ağır cezalar geldi.

Beinsports’ta yer alan habere göre, son 14 sezonda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçları sonrası PFDK, sarı lacivertlilere toplamda 7 maç seyircisiz oynama cezası verirken, sarı kırmızılılar ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

SON MAÇTA CEZA YAĞDI

İki takım arasında ligde oynanan son maçın ardından iki kulübe de PFDK tarafından cezalar verildi. Fenerbahçe'nin toplamda aldığı para cezası, derbi maçlarda bugüne kadar kesilen en yüksek meblağ oldu. Sarı-lacivertli takıma çeşitli sebeplerden 3 milyon 139 bin 400 lira para cezası kesildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün, yönetici Selahattin Baki'ye 32 gün, görevli Emre Kartal'a da 1 yıl ve 90 gün hak mahrumiyeti verilirken futbolculardan Mert Hakan Yandaş'a 4 maç, İrfan Can Eğribayat'a 3 maç, Jayden Oosterwolde'ye 1 maç, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a da 4 maç men cezası kesildi.

Aynı maçta Galatasaray'a da çeşitli sebeplerden ötürü 539 bin 500 lira ceza uygulandı.

Sarı-lacivertli kulübe verilen ceza, iki takım arasında oynanan müsabakaların ardından disiplin kurulu tarafından kesilen en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA CEZAYI FATİH TERİM ALDI

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son 14 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise futbolcular Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Rekabette özellikle 2018-19 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı.