Fenerbahçe'ye Yves Bissouma'da dev rakip!

Süper Lig devi Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine almıştı. Serie A ekiplerinden Juventus'un Malili yıldızı transfer listesinin başına yazdığı iddia edildi.

YVES BISSOUMA'YA JUVENTUS TALİP

Juventus, orta sahasını güçlendirmek için Tottenham'ın Malili futbolcusu Yves Bissouma'ya yöneldi. Gazzetta dello Sport'un TMW aracılığıyla aktardığı habere göre, Bianconeri yönetimi, gelecek sezon Scudetto yarışında iddialı olabilmek adına tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde, Tottenham'ın sahibi Daniel Levy ile Juventus genel menajeri Damien Comolli arasındaki geçmişe dayalı ilişki belirleyici olabilir. Comolli, 2005-2008 yılları arasında Tottenham'da sportif direktörlük yapmış ve Luka Modric ile Dimitar Berbatov gibi önemli isimleri kadroya kazandırmıştı.