Galatasaray Kadıköy'de galibiyeti böyle kutladı

Süper Lig'in 18.haftasında Galatasaray, Kadköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Golleri 32'de Sergio Oliviera, 78'de Kerem Aktürkoğlu ve 90+1'de Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray bu galibiyetle Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray 39 puanla zirvede, Fenerbahçe 35 puanla 2.sırada yer aldı.

GALİBİYET BÜYÜK BİR COŞKU İLE KUTLANDI

Galatasaraylı oyuncular, maç sonu galibiyeti orta sahada zıplayarak kutladı. O coşku dolu anlar, videoya kaydedildi.