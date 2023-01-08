8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Kadıköy'de galibiyeti böyle kutladı

Galatasaray Kadıköy'de galibiyeti böyle kutladı

Galatasaray, derbi galibiyetini büyük bir coşkuyla kutladı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 21:45
Takip Et

Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray Kadıköy'de galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı

Galatasaray Kadıköy'de galibiyeti böyle kutladı
+
Aa
-

Süper Lig'in 18.haftasında Galatasaray, Kadköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Golleri 32'de Sergio Oliviera, 78'de Kerem Aktürkoğlu ve 90+1'de Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray bu galibiyetle Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray 39 puanla zirvede, Fenerbahçe 35 puanla 2.sırada yer aldı.

GALİBİYET BÜYÜK BİR COŞKU İLE KUTLANDI

Galatasaraylı oyuncular, maç sonu galibiyeti orta sahada zıplayarak kutladı. O coşku dolu anlar, videoya kaydedildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
3
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
4
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
5
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
6
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
7
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas
﻿Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas
﻿Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret
﻿Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
﻿Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
﻿Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
﻿Kuşadası'nda deprem
﻿Kuşadası'nda deprem
﻿Kuşadası'nda deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.