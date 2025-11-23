Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Sinan Erdem Spor Salonu'nda derbiye sahne oldu. Galatasaray, ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'yi konuk etti. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayı giyen ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan ilk kez mücadelede Fenerbahçe forması giydi.

Maçın başında Kanarya'nın üstünlüğü vardı. Sarı lacivertliler ilk çeyreği 21-15 önde bitirdi. İkinci çeyrekte senaryo değişmedi. Farkı açan Kanarya soyunma odasına 42-29 önde gitti.

İkinci yarıdan itibaren Galatasaray savunmasını sertleştirdi. Farkı kapatmaya başlayan sarı kırmızılılar son 10 dakikaya 57-51 geride girdi. Mücadelenin son 4 dakikasında Galatasaray skoru dengeledi. Bundan sonra Fenerbahçe tecrübeli oyuncularıyla skor üstünlüğünü ele aldı. Son dakikalarda daha az hata yapan sarı lacivertliler sahadan 75-71 galip ayrıldı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de 20 sayı atan Rupert ve 19 sayıyla oynayan Kayla McBride takımına galibiyeti getiren isimler oldu. Hafta içinde koç değişikliğine giderek Ekrem Memnun'un yerine Fırat Okul'u getiren sarı kırmızılılar ligde ikinci kez sahadan boynu bükük ayrıldı.