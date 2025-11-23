Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi 10. hafta maçında Çekmeköy Bilgidoğa’nın konuğu oldu. Şile İlçe Stadyumu’nda oynanan maçı 5-0 kazanan sarı lacivertliler, 10’da 10 yaptı ve puanını 30'ı çıkardı.

Fenerbahçe'de 2, 52 ve 55. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzede üç kez ağları havalandıran Andrea Staskova hat trick yaptı. Kanarya'nın diğer gollerini 77'de Flourish Chioma Sabastine ve 90 +3'te Elena Gracinda Santos attı. Fenerbahçe, 11. hafta mücadelesinde 10'da 10 yaparak averajla lider durumda bulunan Galatasaray'ı konuk edecek. 7 Aralık'ta oynanacak derbi saat 14.00’te başlayacak.

Günün diğer maçında Beşiktaş, deplasmanda 1207 Antalyaspor'u 5-1 yendi.