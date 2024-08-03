Fenerbahçe'yi İngilizler kurtardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'yi İngilizler kurtardı

Fenerbahçe'nin bir süredir takımdan göndermek istediği Ryan Kent'e Leeds United talip oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Lille ile karşı karşıya gelecek. Fransa’da oynanacak olan mücadele 6 Ağustos Salı günü saat 21.45’te başlayacak.

Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de yönetimi sevindirecek bir haber geldi.

LEEDS UNITED TALİP OLDU

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Leeds United Ryan Kent’i transfer etmek için harekete geçti. Championship ekibinin Kent için sarı-lacivertlilere 2.5 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezondan beri oyuncu ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe’nin gelecek bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.

LAZIO'NUN KAPISINDAN DÖNDÜ

Ara transfer döneminde Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ve Lazio anlaşmış ancak oyuncu imzalar atılmak üzereyken vazgeçmişti.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar 19 maçta forma giyen 27 yaşındaki sol kanat bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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