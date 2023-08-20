Fenerbahçe'yi Samsun'da işte böyle karşıladılar

Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi. Taraftarlar takımı tezahüratlarla karşıladı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe'yi Samsun'da işte böyle karşıladılar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarına imza attı.

Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yılport Samsunpor-Fenerbahçe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
(AA)

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