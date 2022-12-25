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Trabzon'da yerel basın coştu. ''Fener'i ağlata ağlata yendik''

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 13:11
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''Fener'i ağlata ağlata yendik'' Trabzon'da yerel basın coştu

Trabzon'da yerel basın coştu. ''Fener'i ağlata ağlata yendik''
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Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Kusursuz fırtına" başlığıyla "Trabzon sahada, taraftar tribünde şov yaptı. Gomez ve Trezeguet'in golleri bordo-mavilileri galibiyete taşıdı", "Trabzon'dan çıkış yok" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Bak şu Allah'ın işine 61'de yazdık deftere 90+10'da çıktık zirveye", arka sayfada ise "Fener'i ağlata ağlata yendik" ifadeleriyle galibiyet haberinii okurlarıyla paylaştı.

Taka gazetesi ilk sayfasında"Alnınızdan öpüldünüz", "Dünya Kupası arası Trabzonspor'a yaradı, 41 bin taraftar Akyazı'yı inletti, Fener'i puansız gönderdi" başlıklarına yer verirken, son sayfasında ise futbolcuların sevinç fotoğrafları ile "Fener söndü şampiyon döndü" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, ön ve arka sayfalarında tamamen Trabzonspor'un galibiyet sevincine yer verirken, "Akyazı'da Avcı'nın ağına yeni balık türü takıldı, sazan kanaryaya gel", arka sayfasında ise "Koçum iyi bak. Bu ruhun önünde sen değil kralı gelse duramaz" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Ekspres gazetesi ise ilk sayfasında "Adım adım zirveye", son sayfasında da "Yine bir derbi, yine bir zafer, yeni bir şampiyonluk bizi bekler" ve "Maxi keyif" başlıklarıyla okuyucularına bordo-mavili takımın sevincine yer verdi.

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