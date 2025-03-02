Fenomen dizi geri dönüyor! Yayından kaldırılmıştı

İzleyiciler Şakir Paşa Ailesi dizisi ne zaman yayına girecek? sorusunun cevabını bekliyordu. Nihayet beklenen açıklama geldi.

DİZİDEN SEVENDİREN HABER GELDİ

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Pazar akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak geçtiğimiz hafta dizi hakkında yayımlanma durdurma kararının ardından gelişmeleri merak ediliyordu. RTÜK cezası ve mahkeme kararı dizinin sevenleri üzmüştü ama sevindiren haber geldi.

AİLE VE YAPIM ANLAŞTI

Dizinin yayını durdurma kararının ardından, aile dizi için mahkemeden tedbir kararı almıştı. Dizinin yapım şirketi bu karara karşı itirazda bulundu ve İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek, tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti ve böylece dizinin yayın akışı yeniden normalleşti.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü 2 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.