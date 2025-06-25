Fenomen dizide yaprak dökümü! Başrol oyuncusunun ayrılığı kesinleşti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bahar dizisinin yeni sezon bölümlerini Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme alacağı dizide veda edecek isimler kesinleşti. Dizide Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın vedası kesinleşti.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı fenomen dizi her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran Bahar da beklenmedik ayrılıklar gündeme geldi.

DİZİDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Yeni sezon bölümlerini Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme alacağı diziye Mehmet Yılmaz Ak veda edecek.

AYRILIK KESİNLEŞTİ

Dizinin Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın projeden ayrılığı kesinleşti. Bahar’ın ikinci sezonuna Tolga karakteriyle katılan ve şu günlerde ikinci kez babalık heyecanı yaşayan usta aktör Emre Karayel, 3. sezonda yer almayacak.

Ayrıca dizinin asistanlarından Duru’ya hayat veren Şira Sahilli ve Yıldırım’ı oynayan Özgü Delikanlı “Bahar”a veda eden oyuncular arasında yer aldı.