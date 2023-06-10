Fenomen IShowSpeed'den 'Ben Suriyeliyim' diyen kişiye alkışlanacak tepki

Çok sayıda futbolsever Manchester City ve İnter arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a geldi.

Bu heyecanı yerinde yaşamak için Türkiye'ye gelen isimlerden biri de ünlü yayıncı IShowSpeed oldu.

Üzerinde Türkiye A Milli Takımının formasıyla sokakta dolaşan ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren IShowSpeed, ricasını kırmayıp fotoğraf çektirdiği kişinin "Ben Suriyeliyim" demesinin ardından çok şaşırdı ve yaşadığı şaşkınlığı "Türkiye'de ne işin var?" sözleriyle dile getirdi.

IShowSpeed verdiği tepki ardından hemen ortamdan uzaklaşmak istemesi dikkatlerden kaçmadı.