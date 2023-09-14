Fenomen Lucifer'dan hakime olay yanıt! Aylık kazancı şoke etti

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan “Lucifer Michaelson” takma adlı YouTuber Kaan Alkan, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Kameraları salonda istemeyen Lucifer'ın hakime verdiği yanıt dikkat çekerken aylık kazancı da dudak uçuklattı.

KAYNAK: İHA
Fenomen Lucifer'dan hakime olay yanıt! Aylık kazancı şoke etti

“Lucifer Michaelson” takma adlı YouTuber Kaan Alkan, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Kaan Alkan katılırken, şikayetçi Maria Shirley Danieli gelmedi.

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HAKİM "SENİ TANIMIYORUM" DEYİNCE

Kaan Alkan ve avukatı, kendisinin tanınmış biri olduğunu, basın mensuplarının salondan çıkarılmasını isteyerek “Basın burada olmak zorunda mı? Sosyal medyada yanlış aktarılıyor.” dedi. Hakim ise “Ben seni tanımıyorum” dedi. Bunun üzerine Alkan, “Herkes tanıyacak. Dünya tanıyacak beni” diyerek güldü.

Hakim, duruşmaların açık olduğunu belirterek gizlilik talebini reddetti.

AYLIK KAZANCI OLAY OLDU

Kimlik tespitinde YouTuber olduğunu aylık kazancının 50 - 100 bin TL arasında olduğunu ifade eden Alkan, yurt dışında göz rengi değiştirme ameliyatı olduğunu söyledi.

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Alkan, “Firma Türkiye’ye şube açtıktan sonra benim fotoğraflarımı izinsiz kullandı. Kendileri yapmış gibi adımı etiketleyerek paylaştılar” dedi.
Fotoğrafların ardından kendisine sürekli olarak ameliyat hakkında yorum ve mesaj geldiğini söyleyerek, “Gözlerimi nerede yaptırdığımı sordular. Ben de yurt dışında yaptırdığımı söyledim. Maria Shirley Daniel de mesaj attı. ‘Gözlerini canlı görmek istiyorum’ dedi. Sonra otel lobisinde görüştük” ifadelerini kullandı.

Alkan, görüşme esnasında şikayetçinin kendisinden şarj cihazı almasını istediğini ve bunun karşılığında 100 euro verdiğini söyledi.

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Sonrasında şikayetçinin vizesi olmadığı için yurt dışına çıkamadığını söyleyen Alkan, “Türkiye’dekilerden yaptırmak istediğini söyledi. Ben de firmaları tanımadığımı söyledim. O da yaptırmış memnun kalmamış. İsimlere ulaşamamış. Bana isimleri sordu ben de tanımadığımı söyledim. Onlarda da benim resmimi kullandığı için benim onları tanıdığımı düşünüp beni de şikayet etmiş” diyerek suçlamaları reddetti.

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ŞİKAYETÇİ DİNLENECEK

Mahkeme, şikayetçinin yurt dışında olduğunu ve ülkeye giriş yaptığı taktirde ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı basın mensuplarının soruları üzerine Kaan Alkan, “Ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum hakimler, savcılar, avukatlar ve polisler gerçekten çok değerli bir şekilde işlerini yapıyorlar. Onlara hep saygılı davranmamız lazım. Seviyorum sizi” dedi.

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