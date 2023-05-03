Fenomen Melodi Elbirliler'e tatil tepkisi. Çocuğunu babasına bırakıp gitti

Yeni doğum yapan ünlü fenomen Melodi Elbirliler, Maldivler'e iş gezisine gidince takipçilerinden tepki aldı.

Fenomen Melodi Elbirliler'e tatil tepkisi. Çocuğunu babasına bırakıp gitti

Ekranların ünlü şefi Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler, iki yıl önce hayatlarını birleştirmişti.

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Aralarında yaş farkı çok konuşulan çift, geçtiğimiz kasım ayında da ilk çocuklarını kucaklarına almanın heyecanını yaşamıştı.

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BEBEĞİ BABASINA BIRAKIP GİTTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç fenomen, minik kızı Siena'yı babasına ve bakıcısı Olga'ya bırakıp Maldivler'e gitti. Reklam için bebeğini bırakıp tatile giden fenomene sosyal medyada eleştiri yağdı.

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Melodi Elbirliler, "Sırf bedava diye kabul edilmiş bir seyahat! Yazık gerçekten. Bir de arada süt sağma görüntüleri atıp 'bakın ben anneliğimi yapıyorum' diyor" gibi yorumlar karşısında sinirlendi ve;

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"Kötü kalpliliğinizde boğulun. Bu aldığınız ah'larla umarım rahat ediyorsunuzdur. 10 seneden fazladır bu işi yapıyorum. Bana, aileme, mesleğime, ilişkime, her şeye dilinizi uzattınız sesimi çıkarmadım ama konu, çocuğum olunca çok fena bozuşuruz." diyerek sitem etti.

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