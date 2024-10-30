Fenomen Yazgül imaj değiştirdi! Saçlarını açtı, dolguyu fazla kaçırdı

'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalarda yer edinen Yazgül, TikTok paylaşımlarıyla gündemden düşmüyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise Yazgül, karnını gerdirmesiyle konuşulan fenomen şimdi de saçlarını açıp dudaklarına dolgu yaptırdı.

KARNINI GERDİRDİ

Karın germe işlemi için ameliyat olan ve o anları doktoruyla paylaşan Yazgül 'Shakira oldum' demişti. Yazgül, şimdilerde Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında ekranlara geliyor.

YENİ HALİNİ GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Her geçen tarzında değişikliğe giden Yazgül'ün son hali ise görenleri hayrete düşürdü. Başörtüsünü farklı bir şekilde bağlayan fenomen, dudaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdı.