Fenomen Yazgül imaj değiştirdi! Saçlarını açtı, dolguyu fazla kaçırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen Yazgül imaj değiştirdi! Saçlarını açtı, dolguyu fazla kaçırdı

Esra Erol'da programına kocasıyla boşanmak için gelen ve daha sonra fenomenleşen Yazgül, estetik yaptırmıştı. Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında Yazgül'ün son hali olay oldu. Saçlarını iyice açtı dudaklarını şişirdi.

'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalarda yer edinen Yazgül, TikTok paylaşımlarıyla gündemden düşmüyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise Yazgül, karnını gerdirmesiyle konuşulan fenomen şimdi de saçlarını açıp dudaklarına dolgu yaptırdı.

t5t.jpg

KARNINI GERDİRDİ

Karın germe işlemi için ameliyat olan ve o anları doktoruyla paylaşan Yazgül 'Shakira oldum' demişti. Yazgül, şimdilerde Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında ekranlara geliyor.

7u.webp

YENİ HALİNİ GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Her geçen tarzında değişikliğe giden Yazgül'ün son hali ise görenleri hayrete düşürdü. Başörtüsünü farklı bir şekilde bağlayan fenomen, dudaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdı.

9-002.webp

99-001.webp

6t6.jpg

Son Haberler
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Tornavidalı alacak verecek kavgası
Tornavidalı alacak verecek kavgası