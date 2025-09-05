Fenomenlik hevesi işinden etti: Kilise, papaza yol verdi

İtalya’da sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan bir papaz, bağlı olduğu piskoposluk makamının açık emrine rağmen YouTube'da canlı yayın yapması gerekçesiyle tüm görevlerinden uzaklaştırıldı.

PİSKOPOSLUKTAN AÇIK EMİR

Latina-Terracina-Sezze-Priverno Piskoposluğu'na bağlı Sermoneta'daki Santa Maria Assunta in Cielo Kilisesi'nin papazı Don Leonardo Pompei, yaklaşık 77 bin abonesi olan YouTube kanalıyla tanınıyordu. Piskopos Mariano Crociata, Pompei'ye iki gün önce tüm sosyal medya faaliyetlerini derhal durdurması yönünde bir emir vermişti. Ancak Pompei, bu emri dinlemeyerek dün akşam YouTube platformu üzerinden herkese açık bir canlı yayın gerçekleştirdi.

GÖREVDEN ALINMA KARARI VE YAPTIRIMLAR

Bu hareketinin ardından Piskopos Crociata, 4 Eylül Perşembe günü imzaladığı bir kararla Don Leonardo Pompei'yi görevden aldı. Piskoposluktan yapılan açıklamaya göre, Pompei artık dini ayin yönetemeyecek, kilise yönetimiyle ilgili hiçbir yetki kullanamayacak ve papazlık göreviyle bağdaşan hiçbir haktan veya fonksiyondan yararlanamayacak. Ayrıca kendisine dini kıyafet giyme zorunluluğu da kaldırıldı ve kamuoyu önünde kendisini bir papaz olarak tanıtmaması istendi.

POMPEİ'NİN YAZILI İSTİFA VE KOPUŞ İFADELERİ

Görevden alınma süreci, Pompei'nin piskoposlukla yaşadığı bir dizi anlaşmazlığın sonucu olarak görülüyor. Diyosenin açıklamasına göre, Pompei 29 Ağustos'ta ve dün olmak üzere iki kez yazılı olarak "parokkilik (papazlık) görevinden istifa ettiğini, artık diyosenin piskoposu ve kilise hiyerarşisi ile communion (birliktelik) içinde hissetmediğini" bildirmişti. Ayrıca, "Vatikan II Konsili litürjisine göre ayin kutlamak istemediğini" ifade etmişti; bu tutumunu dünkü canlı yayınında da açıkça dile getirdi.

DOSYA ROMA'YA AKTARILDI

Pompei'nin kiliseden uzaklaştırılmasının hemen ardından, Piskopos Crociata, Sermoneta'daki kilisenin sorumluluğunu Don Giovanni Castagnoli'ye devretti. Don Leonardo Pompei'nin YouTube'da yaptığı ve kilise doktrinine aykırı olduğu değerlendirilen açıklamaları ise konunun uzmanı olan birim olan "İnanç Doktrini Dikasterisi"ne (Vatikan'daki bir daire) aktarılacak. Bu birim, söz konusu ifadelerin içerdiği doktrinel (öğretisel) sorunları inceleyerek konu hakkında nihai bir karar verecek.