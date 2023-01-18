Valencia'nın dev teklifi reddettiği ortaya çıktı: Fenrbahçe'de kalıyor

Vamos Azul gazetesinin haberine göre Valencia, Cruz Azul yöneticilerine, "Fenerbahçe'de mutluyum. Burada hedeflerimiz var, ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

Cruz Azul'un başkanı Víctor Manuel Velázquez, gök mavisi takımın Enner Valencia'nın (ve Kolombiyalı Radamel Falcao'nun) radarlarında olduğunu ve Ekvadorlu forvet için ilk teklifini yaptıklarını açıkladı.



Cruz Azul'un 33 yaşındaki Enner Valencia'ya iki yıllık bir sözleşme artı isteğe bağlı bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.