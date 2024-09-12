Ferdi bu hafta forma giyecek mi? Hocası açıkladı

Premier Lig’de Brighton forması giyen Ferdioğlu, takımıyla çıktığı antrenmanda sakatlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde takımıyla çalışmalara başladığını duyuran yıldız oyuncunun Ipswich Town’a karşı forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.
Brighton’ Teknik Direktörü Fabian Hürzeler Ferdi’nin durumu hakkında açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hürzeler, yıldız oyuncunun Ipswich’e karşı forma giyebileceğini söyledi.
Birgton’a rekor bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosuna alınmamıştı.
Ferdi’nin takımı Birghton, Premier Lig’de 3 hafta sonunda ligdeki 6 namağlup kadından biri oldu.
Brighton, bu süreçte İngiltere Lig Kupası'nda Crawley Town'u 4-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.