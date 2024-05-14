Ferdi Kadıoğlu Arda Güler'i sollayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu Arda Güler'i sollayacak
Yeni sezonda yeni başkanın kim olacağı ve nasıl bir kadro kurulacağı merak edilirken, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, ayrılık için gün sayıyor. Yıldız oyuncunun Avrupa'daki yeni adresi duyurulurken, bonservisi de belli oldu.

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe’de, yeni sezon öncesi başkanlık ve kadro yapılanması merak konusu iken, Kadıoğlu’nun geleceği de netleşiyor. Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgi odağı olan milli futbolcu, rekor bir bonservis bedeliyle ayrılacak.

Fenerbahçe forması altında altıncı sezonunu geçiren Kadıoğlu’nun yeni durağının İngiltere olduğu açıklandı. İngiliz basınına göre Arsenal, Kadıoğlu için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Yaz transfer dönemi başlar başlamaz imzaların atılacağı ve Arsenal’in bu transfer için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

Bu transfer gerçekleşirse, Kadıoğlu Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncusu olacak ve Arda Güler’in Real Madrid’e transferinde elde edilen 20 +10 milyon euro’luk rekoru kıracak.

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