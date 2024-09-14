Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ilk maçına çıktı

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kaldı.

İLK MAÇINA ÇIKTI



Brighton'da yeni transfer Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna girerek İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.

8 PUANA YÜKSELDİLER



Bu beraberliğin ardından Brighton ligde 8 puana yükselirken. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.