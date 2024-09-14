Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ilk maçına çıktı

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Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ilk maçına çıktı

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu İngiliz ekibinde siftahı yaptı.

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kaldı.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Brighton'da yeni transfer Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna girerek İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.

8 PUANA YÜKSELDİLER

Bu beraberliğin ardından Brighton ligde 8 puana yükselirken. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.

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