Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ilk maçına çıktı

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi.
American Express Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kaldı.
İLK MAÇINA ÇIKTI
Brighton'da yeni transfer Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna girerek İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı.
8 PUANA YÜKSELDİLER
Bu beraberliğin ardından Brighton ligde 8 puana yükselirken. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.