Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor. Fenerbahçe'nin tüm dertlerini bitirecek bonservis

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor. Fenerbahçe'nin tüm dertlerini bitirecek bonservis

Brighton Ferdi Kadıoğlu transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu’nda beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Premier Lig ekiplerinden Brighton Ferdi Kadıoğlu transferinde sona geldi.

5+1 YIL

Hem Fenerbahçe hem de Ferdi Kadıoğlu ile anlaşmaya varan İngiliz kulübü yıldız futbolcuya 5+1 yıllık imzayı attıracak.

30 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin söz konusu transfer için bonuslar da dahil 30 milyon euro bonservis bedeli kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu bu zamana kadar sarı-lacivertli formayla çıktığı 203 maçta 18 gol 23 asist kaydetti.

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