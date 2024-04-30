Ferdi Kadıoğlu'na onay çıktı. Milli takımın eski hocası Kenan Koçak itiraf etti

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Ferdi Kadıoğlu büyük ihtimalle sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yıldız futbolcuya son olarak Almanya şampiyonu Bayer Leverkusen'in talip olmuştu. Alman ekibinin hocası Xabi Alonso'nun, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak, Ferdi Kadıoğlu transferi için Bayer Leverkusen tarafından arandığını açıkladı.

Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki teknik adam, "Alman kulüpleri çok organize çalışırlar. Transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu. 'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim" ifadesini kullandı.