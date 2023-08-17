Ferdi Özbeğen doğum gününde yapay zekayla anılıyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2013 yılında vefat eden piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen'i, 82'nci doğum gününde bir yapay zekâ projesiyle anıyor.

Ferdi Özbeğen doğum gününde yapay zekayla anılıyor

Hayatını kaybetmeden önce mal varlığını ve kendisi için manevi anlamı çok büyük olan beyaz piyanosunu Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Ferdi Özbeğen'in yapay zekâyla hazırlanan fotoğrafları, 'Bir İlkbahar Sabahı' şarkısının sözleri eşliğinde video haline getirildi.

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TEV, 17 Ağustos 1941 doğumlu usta sanatçıyı, yapay zekâyla doğum gününe özel olarak hazırlanan video klip ile andı. Video, usta #bizseniçoksevdik etiketiyle sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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"BİRÇOK GENCE UMUT VE İLHAM OLDU"

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "Türk Müziği’nin usta ismi, piyanist ve ses sanatçısı, değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen, sadece döneminin değil, tüm zamanların en büyük sanatçılarından biri. Tüm mal varlığını vakfımıza ve ünlü beyaz piyanosunu TEVİTÖL'e emanet eden Ferdi Özbeğen birçok gence ilham ve umut oldu. Gençlerimiz adına ona ne kadar teşekkür etsek az. Onu her zaman sevgi ve saygıyla anmaya, eşsiz sanatını ve ismini daima yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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