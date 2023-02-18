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Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı. Gönülleri fethetti

"Türkiye Tek Yürek" Kampanyası ortak yayınına katılan "Gönül Dağı" dizisinin Sefer'i Ferdi Sancar "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum." diyerek gönülleri fethetti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:42
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Ferdi Sancar'dan alkışlanacak hareket! Depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı

Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı. Gönülleri fethetti
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Kahramanmaraş ilçeleri Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için 15 Şubat akşamı düzenlenen ve televizyonda canlı yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına katılan Ferdi Sancar, alkışlanacak bir harekette bulundu.

"BEN DE SAHİP OLDUĞUM TEK ŞEYİ BAĞIŞLIYORUM"

Yayının sunucularından Pelin Çift, ünlü oyuncunun 1998 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Ferdi Sancar, "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım" ifadeleri kullandı.
 

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