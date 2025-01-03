Ferdi Tayfur hayranın görüntüleri infial yaratmıştı! Skandalın ardından harekete geçildi karar verildi

Yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda bugün (03.01.2025) video içeriğindeki T.S.Ü. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanmıştır" denildi. Çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S.Ü., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

MONTAJLARA İNANMAYIN, HEPSİ SAHTEDİR

Ünlü'nün Kuran-ı Kerim'in üstüne basması sosyal medyada infial yaratırken, instagram hesabından paylaşımda bulunan Ünlü "Hakkımda yapılan video montajlarına inanmayınız hepsi sahtedir" dedi.

GÖRÜNTÜLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Skandal olayla ilgili olarak sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bu videolar için harekete geçti.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında 'Ferdi Tayfur hayranı olan T.S.Ü. Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı' şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımların yapıldığı görülmüştür.

"İKAMETİNDE YAKALANMIŞTIR"

Emniyet Müdürlüğümüz birimlerimizce yapılan çalışmalarda bugün (03.01.2025) video içeriğindeki T.S.Ü. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.S.Ü., çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.S.Ü., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.