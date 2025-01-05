Ferdi Tayfur için bin kişilik lokma döktürdü

Kaynak: İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, usta sanatçı Ferdi Tayfur hayranı olan esnaf Ali Kuzuoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Tayfur'un hayrına bin kişilik lokma döktürdü.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının yaşamını yitirmesi hayranlarını yasa boğdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de esnaf Ali Kuzuoğlu, çocukluğundan beri şarkılarını dinlediği Ferdi Tayfur için kent merkezinde bin kişilik lokma döktürdü. Ferdi Tayfur'u çok sevdiğini belirten Kuzuoğlu, "Ülkemiz, önemli bir değerini kaybetti.

Bizler İstanbul'daki cenaze törenine katılamasak da bugün Kuşadası'nda mevlit ve hayır amacıyla lokma döktürdük. Acımız, tarif edilemeyecek kadar büyük" şeklinde konuştu.

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