Ferdi Tayfur’dan TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka’ya dev bağış

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ferdi Tayfur’dan TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka’ya dev bağış

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatıyla tüm Türkiye yasa boğulurken, mirası gündeme bomba gibi oturmuştu. Tayfur’un 3 milyar liralık servetinin bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı açıklanmıştı, bağışların miktarı ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak günü 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü hayranlarını yasa boğdu.

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Tayfur’un vefatı sonrası mal varlığı aile içinde büyük tartışmalar yaratmıştı. Ferdi Tayfur’un vasiyetinin ortaya çıkmasından sonra kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından açıklama yaparak tepki göstermişti.

Usta sanatçının basın danışmanı ve yeğeni olan Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından vasiyeti paylaştı.

TSK, DARÜŞŞAFAKA VE LÖSEV'E BAĞIŞ YAPTI

Şirin Gözalıcı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun.”

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SERVETİN YÜZDE 10'NU VAKIFLARA

Usta sanatçının TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.

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