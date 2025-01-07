Ferdi Tayfur'un serveti hesaplandı! Çocuk başına düşen miktar belli oldu

Çoklu organ yetmezliği başlangıcı ve akciğer ödemi sebebiyle 79 yaşında vefat eden Arabesk’in usta ismi Ferdi Tayfur’un ardından 80 daire, 7 villa ve Marmaris’te bir ada başta olmak üzere pek çok gayrimenkul kaldı.

Efsane sanatçının cenazesi sırasında ortaya çıkan aile içi gerilim, yaklaşık 3 milyar lira değerindeki mirasın beş kardeş arasında nasıl paylaşılacağı sorusunu gündeme getirdi. Sanatçının mal varlığı, ölümünün ardından yeniden tartışma konusu oldu. Adana, İstanbul ve Marmaris’te toplamda 86 taşınmaza sahip olduğu ortaya çıkan Ferdi Tayfur’un, içinde bir koy ve yarımada da bulunan geniş bir mülkiyet portföyü bulunuyor.

MİRASIN PAYLAŞIMI MERAK EDİLİYOR

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, Ferdi Tayfur’un serveti, sanatçının farklı dönemlerdeki birlikteliklerinden dünyaya gelen beş çocuğu arasında paylaştırılacak gibi görünüyor. Sanat hayatı boyunca yalnızca bir kez resmi evlilik yapan Tayfur, geniş bir aileyi temsil ederek hayatını sürdürdü.

‘CENNETİM’ DEDİĞİ YARIMADA

Tayfur’un Marmaris’teki yaşamına verdiği değer, “Cennetim” ifadesiyle sık sık dile getiriliyordu. Bugün emlak uzmanları, Marmaris’teki yarımadanın en az 12 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde olduğunu belirtiyor. Buna İstanbul ve Adana’daki gayrimenkuller, arsa ve araziler ile eserlerinden elde ettiği telif gelirleri de eklendiğinde, Ferdi Tayfur’un yaklaşık 3 milyar TL’lik bir servet bıraktığı tahmin ediliyor. Bu durumda her çocuğa yaklaşık 600 milyon TL düşmesi bekleniyor.

SADIK DOSTU BANJO

Sanatçının hayatındaki önemli değerlerden biri de sadakate olan bağlılığıydı. Bunun bir sembolü olarak köpeği Banjo, onun en yakın dostlarından biriydi. Dogo Argentino cinsi olan Banjo, büyük ve kaslı yapısıyla dünyanın en güçlü köpek ırklarından biri.

FERDİ TAYFURUN ÇOCUKLARI

İşte Ferdi Tayfur'un hayatına iz bırakan çocukları ve serveti hakkında merak edilenler:

TİMUR TURANBAYBURT

Ferdi Tayfur'un, Konya'da tanıştığı Fatma isimli bir kadınla ilişkisinden dünyaya gelen Timur Turanbayburt, 1965 yılında doğdu. Babasının kim olduğunu 13 yaşında öğrenen Timur, 2020 yılında Ferdi Tayfur’un böbrek yetmezliği yaşadığı dönemde ona bir böbreğini bağışladı. Bu anlamlı bağış, hem Tayfur’un sağlığına kavuşmasını sağladı hem de baba-oğul arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirdi.

TUĞBA DINIZ VE FUNDA DOĞRUL

Sanatçı, 1974 yılında hayatını birleştirdiği Zeliha Turanbayburt ile resmi olarak evlendi. Bu evlilikten Tuğba Dınız ve Funda Doğrul isimli iki kızı dünyaya geldi. Gençlik yıllarından beri hayatında önemli bir yere sahip olan Zeliha Turanbayburt ile sanatçı, 2010 yılında yeniden bir araya geldi. Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek Marmaris’te yaşamaya devam etti ve son anlarına kadar birlikte kaldılar.

TUĞÇE TAYFUR

Ferdi Tayfur’un, Necla Nazır ile birlikteliğinden 1988 yılında dünyaya gelen Tuğçe Tayfur, çiftin uzun süre gündemde olan 33 yıllık ilişkisini taçlandırdı.

FERDİ TAHA TAYFUR

2009 yılında Habibe Ümyani Demir ile birlikteliğinden dünyaya gelen Ferdi Taha Tayfur, şimdiye dek gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Ancak Kasım 2024’te babasının doğum günü için yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ilk kez dikkatleri üzerine çekti.