Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada, 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianameye göre sanıklar için "taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına" neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SANIKLAR, EŞİ VE ÇOCUĞU DURUŞMADA

İlk duruşmada tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ile M.G. hazır bulunurken, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki olarak yer aldı.

Duruşmayı, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile büyükşehir belediyesi bürokratlarıyla partililer de takip ediyor.

Sanıklar duruşmada savunmalarını yaparken suçlamalar reddetti. Sanıklar üzerlerine atılı sorumluluğun kendilerinden sonra yapılan işlemlerden kaynaklandığını savundu.