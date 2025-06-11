Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, bilirkişi raporunda yer alan kusurları tek tek saydı.

TEK TEK SIRALADI

Bakan Tunç'un açıklamasında yer alan kusurlar "Havuz pompa motorunun arızalı olduğu, Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir" şeklinde sıralandı.

İşte Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,

Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,

Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,

Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,

Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,

Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı

tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

EK RAPOR DAHA HAZIRLANACAK

Öte yandan, ilk raporun ardından olayla ilgili daha kapsamlı bir teknik değerlendirme yapılması için ek bir bilirkişi raporu daha hazırlanacağı öğrenildi. Bilirkişi heyetinde yer alan uzmanların Ferdi Zeyrek’in konutunda yeniden keşif yapacağı, bu keşif doğrultusunda daha detaylı ek bir teknik rapor sunacağı öğrenildi.

İlk bilirkişi raporundaki değerlendirmelere göre; kazanın meydana geldiği noktada yaklaşık 68-80 volt arasında dalgalanan bir elektrik akımının ölçüldüğü, 50 volt üstünün öldürücü etkisinin bulunduğu, olay sırasında zeminin ıslak ve nemli olduğu Ferdi Zeyrek’in ise çıplak ayakla bu alanda bulunduğu belirlendi.

Olayın yaşandığı alanda bulunan motor pompasında bir arıza olduğu, bu pompada daha önce filtre sistemine yönelik bir işlem yapıldığı, elektrik sistemlerinde yer alması gereken koruma cihazlarının korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin olmadığı öğrenildi.

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