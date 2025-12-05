Sezon başında PSV’den ayrılarak Brighton’a imza atan Fransız stoper Olivier Boscagli, İngiltere’de istediği rolü bulamayınca yeniden Süper Lig ekiplerinin gündemine geldi. 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’ye önerildiği belirtiliyor.

BRIGHTON’DA SÜRE BULMAKTA ZORLANDI

PSV Eindhoven ile sözleşmesi sona erdikten sonra Premier Lig’e adım atan Boscagli, Brighton’da aradığını bulamadı.

Deneyimli oyuncu bu sezon sadece 4 resmi maçta toplam 315 dakika görev aldı ve rotasyonda arka planda kaldı.

FENERBAHÇE’YE YENİDEN ÖNERİLDİ

Savunmanın sol tarafına takviye arayan Fenerbahçe’ye Boscagli’nin yeniden önerildiği öne sürüldü.

Teknik direktör Tedesco’nun oyuncuyu oyun kurulumundaki başarısı nedeniyle olumlu bulduğu, ancak 1.81’lik boyu sebebiyle fiziksel açıdan çekimser durduğu ifade ediliyor.