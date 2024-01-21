Fergio House soruşturmasında yeni gelişme

28 Aralık tarihinde gerçekleşen "Kafes-26" operasyonunda, sosyal medya platformu "Fergio House" üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli hakkında devam eden soruşturmada, F.G. (32), S.G. (32) ve S.G.C. (45) adlı kadın şüphelilerin "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna karıştıkları tespit edildi.

Bu gelişme üzerine, 3 şüphelinin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Yaklaşık 85 milyon liralık piyasa değerine sahip olan bu mal varlıkları, İzmir'de 1 daire, 1 arsa, 1 tarla ve 3 araç ile 3 şüphelinin banka hesaplarını içeriyor.

Olayın başlangıcında, "Fergio House" adlı sosyal medya hesabından yayımlanan müstehcen içerikli videolar nedeniyle gözaltına alınan 19 şüpheliden F.G. tutuklanmış, diğer 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şimdi ise soruşturma genişletilerek suç gelirlerine el koyma kararı alınmış durumda.