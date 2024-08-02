Cinsellikle ünlenen meşhur malikane ortaya çıktı. Sapkın tarikatın kurucusu ilk kez konuştu

Düzenleme: Kaynak: Show Haber
Cinsellikle ünlenen meşhur malikane ortaya çıktı. Sapkın tarikatın kurucusu ilk kez konuştu

Geçen yılın aralık ayında düzenlenen operasyonla dağıtılan ve müstehcen partileriyle adından söz ettiren Fergio House'un kurucusu Ferhat Günay, tahliye oldu. Merak edilen o evin kapılarını açan Günay, iddialara ilk kez yanıt verdi.

Günay, cezaevinden çıktıktan sonra düzenlediği gösterişli partiyle yeniden gündeme geldi.

Günay, Show Haber'e yaptığı özel açıklamalarda şaşırtıcı detaylar paylaştı.

Sapkın bir tarikat mı, yoksa gizemli partilerle para toplayan bir şebeke mi? Fergio House'un kurucusu Ferhat Günay, tüm iddialara noktayı koydu.

En son yılbaşı partisi ile gündeme gelen Fergio House, o partinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"KOMŞULARIM DİLAN POLAT VE CAN KARDEŞLER..."

Cezaevi günlerini anlatan Ferhat Günay, “Komşularımdan Dilan Polat ve Candan kardeşler vardı. Ben motivasyonumu yüksek tuttum, ancak onların durumlarını çok iyi görmedim” diye konuştu.

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FERGİO HOUSE OLAYI NEDİR?

Fergio House, İstanbul'da "Fergio House" adını verdikleri villada büyük partiler düzenleyerek müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan bir grup tarafından kullanılan bir isim. Bu grup, sosyal medya üzerinden müstehcen videolar paylaşarak dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonla, bu villada yapılan partilere katılan ve müstehcen içerikler üreten 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Grubun liderleri olarak bilinen Ferhat G. ve Serhat G., daha önce birçok restorasyon projesiyle tanınan iç mimar kardeşlerdir. Bu kişiler, sosyal medyada paylaştıkları videolarda tanınmamak için maske takarak ve seslerini değiştirerek kimliklerini gizlemişlerdi. Ayrıca, lüks hayatlarını göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olmasını amaçlamışlardı.

Fergio House olayında, grup üyelerinin kimliklerini gizli tutup maskeler takarak malikânede özel partiler düzenlemesi, Stanley Kubrick'in "Eyes Wide Shut" filmindeki sahneleri anımsatmakta.

Grup, etkinliklerinin tamamen rızaya dayalı olduğunu ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulamakta.

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