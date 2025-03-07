Ferguson "Birkaç gol daha atsaydık ikinci maç kolay olurdu"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç temsilcisi Rangers, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, "Oyuncularım istediğim her şeyi yaptı. Öğrettiğimiz her şeyi bugün sahada gördük. Hiçbir zaman konsantrasyonu kaybetmediler. İkinci maç var. Fenerbahçe hakkındaki fikirlerim değişmedi. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Teknik direktörlerinin kalitesine söyleyecek bir şey yok. Zorlu bir maç geçirdik. Birkaç gün dinleneceğiz. Bu sezon kendi evimizde zorluk yaşadık. Neler olur bilmiyorum. Bugün bu galibiyetin tadını çıkartacağız. Dinlendikten sonra antrenmanlara devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİRKAÇ GOL ATSAYDIK İKİNCİ MAÇ İÇİN KOLAY OLURDU"

Bugünkü galibiyeti savunmadaki performansa borçlu olduklarını belirten Ferguson, "Her zaman oyun planımıza sadık kaldık. Hücumda hızlı ve tehlikeliydik. Bunu savunmadaki sağlamlığımıza borçluyuz. O yüzden Fenerbahçe’ye çok zorluk çıkarttık. Birkaç gol daha atsaydık ikinci maç daha kolay olurdu. Şikayet edecek bir durumum yok. Deplasmanda 3 gol attığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"CERNY MUHTEŞEMDİ"



Mücadelede 2 gole imza atan Çek futbolcu Vaclav Cerny'nin performansıyla ilgili İskoç teknik adam, "Her zaman yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Bugün gerçekten yüzde 100'ünü ortaya koydu. Muhteşem bir performans sergiledi. Antrenmandan sonra her zaman çalışan bir oyuncu. Eksikleri var ancak bugün muhteşem performans sergiledi.



"TUR BİTTİ DİYEMEYİZ"

Fenerbahçe ile oynadıkları tura dair Ferguson, "Kesinlikle tur bitmedi. Biz harika bir sonuç aldık. Bunu devre arası olarak nitelendirebiliriz. Mourinho’ya saygı duyuyorum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden birisi. Kaliteli oyunculara sahip. Tur bitti diyemeyiz. Böyle bir şey söylersem aptallık etmiş olurum. Birkaç gün dinlendikten sonra tüm odağımızı Fenerbahçe maçına vereceğiz" diye konuştu.