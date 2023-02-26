Derya Şensoy babasının doğum gününü unutmadı. 'Babası kılıklı' oldum

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 2021 yılının ağustos ayında 70 yaşındayken hayata veda etti. Haziran ayında anjiyo geçiren, ardından da anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi görmeye başlayan Ferhan Şensoy anjiyodan iki ay sonra hayata veda etmişti.

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy bu defa babasının doğum gününe dair bir paylaşımda bulundu.

Babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Derya Şensoy, bu karenin altına;

"Doğum günün kutlu olsun baba. Seni çok özledim. Bütün adımlarımı ‘babam olsa böyle yapardı’ diyerek attım. Attığım her adımın arkasında, senin gibi durdum.

Her geçen gün daha çok ‘babası kılıklı’oldum. İçten içe bununla gurur duydum. Yoluma ışık olmaya devam et baba, seni çok seviyorum" notunu düştü.