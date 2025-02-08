Feribot seferlerine 'fırtına' engeli! Tamamı iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Feribot seferlerine 'fırtına' engeli! Tamamı iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00 seferleri de yapılamayacak.

Feribot seferlerine 'fırtına' engeli! Tamamı iptal edildi

Feribot seferlerine 'fırtına' engeli! Tamamı iptal edildi

Feribot seferlerine 'fırtına' engeli! Tamamı iptal edildi

Feribot seferlerine 'fırtına' engeli! Tamamı iptal edildi

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