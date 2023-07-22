Feribot tarifelerine zam. İşte motosiklet, otomobil, minibüs için yeni ücretler

İzmir’de feribot ücretlerine zam yapıldı. Binek otomobillerin geçiş ücreti yüzde 23 arttı.

KAYNAK: İHA
Feribot tarifelerine zam. İşte motosiklet, otomobil, minibüs için yeni ücretler

Benzin, akaryakıt, vergi, otomobil derken feribot ücretlerine de zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışla beraber UKOME’de oy birliği ile alınan karar istikametinde arabalı vapur ücretlerine zam yaptı.

22 Temmuz Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesiyle motosiklet biniş ücreti 20 TL’den 30 TL’ye, otomobil biniş ücreti 65 TL’den 80 TL’ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 150 TL’den 185 TL’ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 280 TL’den 400 TL’ye, TIR biniş ücreti ise 520 TL’den 700 TL’ye yükseltildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi söz konusu zam kararını sosyal medyada yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz yoluyla araç taşımacılığında girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle İZDENİZ feribotlarının ücret tarifesini düzenlemek zorunda kaldı. UKOME’de oy birliği ile alınan karar doğrultusunda yarından itibaren motorlu taşıtlar için yeni ücret tarifesi geçerli olacak. Büyükşehir Belediyesi, taşınan her araç için yaklaşık iki araç taşıma bedeli kadar sübvansiyon sağlayacak.

Öte yandan gemilere biniş yapan araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmıyor. Bisikletli yolcular ise 5 kuruş biniş ücret ödemeye devam edecek. Farklı kentlerdeki deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer işletmelerle karşılaştırıldığında ise mil başına en düşük taşıma ücretinin İzmir’de uygulandığı belirtildi. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşınan her araç için yaklaşık iki araç taşıma bedeli kadar sübvansiyon sağlayacağını da açıkladı.

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AKARYAKIT ZAM ÜSTÜNE ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi. Benzinin fiyatı ÖTV zammıyla çoğu ilde 32-34 lirayı bulurken motorinin litre fiyatı ise 32 liraya çıkmıştı.ÖTV zammını acısı sürerken motorine dün 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Motorinin ardından benzine bir zam daha geliyor. Salı gününden itibaren benzine 2 TL zam geleceği öne sürüldü.

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