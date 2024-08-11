Feribotta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feribotta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribotta bıçaklı kavga meydana geldi. 1 kişi yaralandı.

Feribotta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Feribotta yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribotta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olayda saldırganın üzerine çıktığı üç araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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