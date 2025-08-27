Feribotta umutsuzluk! Herkesin gözü önünde kendini denize bıraktı

Yalova Topçular-Eskihisar seferli feribotta yaşanan olay, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Feribota binen 35 yaşındaki kadın yolcu S.K., denize açıldıktan kısa bir süre sonra gemi korkuluklarının arka kısmına geçti. Yolcuların dikkatini çeken bu hareket üzerine bazı vatandaşlar kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak S.K. kendini denize bıraktı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ağustos 2025 tarihinde Çiftlikköy ilçesinde bulunan Topçular İskelesi'nden feribota binen S.K. (35) adlı kadın yolcu, denize açıldıktan bir süre sonra gemi korkuluklarının arka kısmına geçti. Buradan vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın kendini denize bıraktı.

Olayı gören feribottaki yolcular, durumu gemi mürettebatına bildirdi. Gemi durdurulurken, o esnada başka bir yolcu denize atlayarak kadının yardımına yetişti. Bölgeye ayrıca sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Denize atlayan vatandaş, kadının can simitlerinin de yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılmasını sağladı.

Topçular İskelesi'ne çıkarılan kadın, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili kadının kendini denize bıraktığı ana ait görüntüler çıktı.

