“Fer”in çekimlerine başlandı

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“Fer”in çekimlerine başlandı

Başrollerini Melisa Sözen ile Ertan Saban’ın paylaştığı, bir BKM yapımı olan "Fer" dizisinin çekimlerine başlandı. Türkan Derya’nın yönetmenliğini üstlendiği, Devin Özgür Çınar’ın kaleminden çıkan yapım, yakında GAİN izleyicisiyle buluşacak.

Boşanma aşamasında olan, iki çocuk annesi Dilek’in hayatını baştan kurma macerasını konu alan dizi yakında sadece GAİN’de. Melisa Sözen’in canlandırdığı Dilek, kısıtlı imkânları sebebiyle korsan taksicilik yaparak hayatını sürdüren bir annedir. İki çocuğunun da bakımını üstlenen Dilek, zorlu bir boşanma sürecinden geçmektedir. Bir gün taksisine Şadi isimli gizemli adamın binmesiyle, Dilek’in hayatı geri dönülemez şekilde değişir.

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DİZİDE ÜNLÜ OYUNCULAR VAR

Dizide Melisa Sözen ve Ertan Saban’a Ferit Aktuğ, Ceren Taşçı, Gül Onat, Mutlu Güney, Devin Özgür Çınar, Mustafa Konak, Ahsen Türkyılmaz, Murat Kılıç ve Onur Dilber gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan da konuk olarak diziye renk katıyor.

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Bir kadının kendini yeniden keşfedişinin hikâyesi “Fer”i, yakında izleyebileceğiz.

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