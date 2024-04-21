Ferit Şahenk'ten şaşırtan hamle

Kaynak: Haber Merkezi
Ferit Şahenk'ten şaşırtan hamle
Ünlü iş adamı Ferit Şahenk Beşiktaş kulübüne bir ziyarette bulundu.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a bir ziyarette bulundu.

4194c10689304a788f219fb4cb213b63.jpg

Tüpraş Stadı’nda yapılan ziyarete Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Feyyaz Uçar da bulundu.

Yapılan görüşmenin ardından Başkan Hasan Arat Ferit Şahenk’e 100. Yıl özel forması ile kulüp simgesi olan bir kartal heykeli takdim etti.

af73bee7762e4ce3b1f5def7a65fc71f.jpeg

Beşiktaş yöneticileri tarafından ağırlanmaktan şeref duduğunu söyeleyen Şahenk ziyarete ilişkin, "Çocukluğumda bilet almak için saatlerce beklediğim o dönemki adıyla Dolmabahçe Stadı'nda başta saygıdeğer Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat olmak üzere değerli yöneticiler tarafından böylesine candan karşılanmaktan ve ağırlanmaktan büyük şeref duydum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Ferit Şahenk’in Beşiktaş’a yapmış olduğu bu ziyaret sosyal medyada taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

ekran-goruntusu-2024-04-21-092151.png

Mayıs ayında seçime gidecek olan Fenerbahçe'de Ferit Şahenk'in adı son günlerde Fenerbahçe Başkanlığı ile de anılıyordu.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu. Satın alacağı kulüp ortaya çıktı
Bu final nefes keser. Fenerbahçe Eczacıbaşı. Saat kaçta hangi kanalda?
Bu final nefes keser. Fenerbahçe Eczacıbaşı. Saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe'den ayrılan Meyrem Boz'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Meyrem Boz'un yeni takımı belli oldu
Sinan Engin veda etti
Galatasaray Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş uyarı
Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan ve Onur Bulut açıklaması. Başkan Ali Çamlı 'çatır çatır ödenecek' dedi
Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan ve Onur Bulut açıklaması. Başkan Ali Çamlı 'çatır çatır ödenecek' dedi
Ali Koç 'istifa etsin' dedi Mehmet Büyükekşi terfi ettirdi. TFF'den çılgına çevirecek karar
Yunan medyası haddini aştı
Yunan medyası haddini aştı
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti
Son Haberler
Özgür Özel'den 'saçını boyattı' iddiasına yanıt Gündem
Özgür Özel'den 'saçını boyattı' iddiasına yanıt
Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk defa görüntülendi Magazin
Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk defa görüntülendi
Bitcoin halving tamamlandı. Kripto paralar böyle tepki tepki Ekonomi
Bitcoin halving tamamlandı. Kripto paralar böyle tepki tepki
Erdoğan'ın ABD ziyareti iptal edildi. Sebebi için flaş iddia Dünya
Erdoğan'ın ABD ziyareti iptal edildi. Sebebi için flaş iddia
Kütahya’da trafik kazası: 5 yaralı Yerel Haberler
Kütahya’da trafik kazası: 5 yaralı
Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu. Satın alacağı kulüp ortaya çıktı Spor
Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu. Satın alacağı kulüp ortaya çıktı
ABD’den İsrail Ordusu ile ilgili tarihi karar. İlk kez gerçekleşecek Dünya
ABD’den İsrail Ordusu ile ilgili tarihi karar. İlk kez gerçekleşecek