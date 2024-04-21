Ferit Şahenk'ten şaşırtan hamle

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a bir ziyarette bulundu.

Tüpraş Stadı’nda yapılan ziyarete Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Feyyaz Uçar da bulundu.

Yapılan görüşmenin ardından Başkan Hasan Arat Ferit Şahenk’e 100. Yıl özel forması ile kulüp simgesi olan bir kartal heykeli takdim etti.

Beşiktaş yöneticileri tarafından ağırlanmaktan şeref duduğunu söyeleyen Şahenk ziyarete ilişkin, "Çocukluğumda bilet almak için saatlerce beklediğim o dönemki adıyla Dolmabahçe Stadı'nda başta saygıdeğer Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat olmak üzere değerli yöneticiler tarafından böylesine candan karşılanmaktan ve ağırlanmaktan büyük şeref duydum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Ferit Şahenk’in Beşiktaş’a yapmış olduğu bu ziyaret sosyal medyada taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Mayıs ayında seçime gidecek olan Fenerbahçe'de Ferit Şahenk'in adı son günlerde Fenerbahçe Başkanlığı ile de anılıyordu.