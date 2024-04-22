Fernando Muslera'dan emeklilik kararı

Fernando Muslera, ülkesi Uruguay merkezli yüzde 100 Deporte'ye konuştu.

Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerini noktaladığını ifade eden Muslera, ''Milli Takım dönemini kapattım' dedi.

''BENİM DURUMUMU ANLADI''

Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa ile görüşmesini açıklayan Muslera, "Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Benim durumumu anladı. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım." sözlerini sarf etti.

''KİŞİSEL KARARLAR''

Milli takımı neden bıraktığını açıklayan Muslera, "Bunu açıkça söylemek istiyorum çünkü neden bu değil. Bunlar kişisel kararlar ve aşamalar. 2009'dan bu yana uzun yıllar geçti ve bugün harika kaleciler var. Onlar da milli takımın parçası olan harika kaleciler." dedi.

''KEYİF ALIYORUM''

Fernando Muslera, "Bugün birlikte oynadığım takım arkadaşlarımı ve yeni gelenleri görmekten keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA

Gelecekte Uruguay'a dönüp dönmeyeceği sorusunu yanıtlayan Muslera, bu sorunun yanıtını hala bilmediğini aktarırken, Wanderers ve Nacional'den kendisine ilgi olduğunu söyledi.

''GALATASARAY BUNA İZİN VERMEZ''

Uruguaylı tecrübeli eldiven, "Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var ve geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

''GURUR DUYUYORUM''

Nacional ve Penarol başkanları ile yaptığı görüşmeyi açıklayan Muslera, "Türkiye'deki durumumu ve burada sözleşme yenileyeceğimi biliyorlardı. İki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

''ÖNCELİĞİM GALATASARAY''

Penarol'de oynama ihtimali sorulan Muslera, soruyu şöyle yanıtladı;

"Bilmiyorum, onara Türkiye'deki sözleşmemi yenileceğimi ve bugün önceliğimin burası [Galatasaray] olduğunu söyledim."