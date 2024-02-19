Fernando Santos Aboubakar'a 'Hazır mısın?' diye sordu. Aboubakar bakın nasıl yanıt verdi

Süper Lig'de bugün Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ta tedavisinin bitmesi sonrası bu hafta yapılan tüm idmanlarda yer alan Aboubakar ile Fernando Santos bir görüşme yaptı.

''1 HAFTAYA DAHA İHTİYACIM VAR''

Portekizli çalıştırıcı, Vincent Aboubakar'a 'Hazır mısın? Kendini nasıl hissediyorsun?'' sorusunu sordu.

Aboubakar ise Santos'a "Vücudum yavaş yavaş toplarlanıyor. Şu an tam hazır değilim. 1 haftaya daha ihtiyacım var" yanıtını verdi.

Kamerunlu golcüyü Konyaspor karşısında ilk 11'de oynatmayı planlayan Santos, aldığı yanıt sonrası planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Kadroya alınacak 32 yaşındaki oyuncu, maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 resmi maçta forma giyen Aboubakar, 1674 dakika sahada kaldığı süre boyunca 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Aboubakar, sonra olarak 9 Aralık'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'ye 3-1 kaybedilen maçta oynamıştı.