Fernando Santos Aboubakar'a 'Hazır mısın?' diye sordu. Aboubakar bakın nasıl yanıt verdi

Kaynak: Sabah
Fernando Santos Aboubakar'a 'Hazır mısın?' diye sordu. Aboubakar bakın nasıl yanıt verdi
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Vincent Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Süper Lig'de bugün Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ta tedavisinin bitmesi sonrası bu hafta yapılan tüm idmanlarda yer alan Aboubakar ile Fernando Santos bir görüşme yaptı.

''1 HAFTAYA DAHA İHTİYACIM VAR''
Portekizli çalıştırıcı, Vincent Aboubakar'a 'Hazır mısın? Kendini nasıl hissediyorsun?'' sorusunu sordu.
Aboubakar ise Santos'a "Vücudum yavaş yavaş toplarlanıyor. Şu an tam hazır değilim. 1 haftaya daha ihtiyacım var" yanıtını verdi.

Kamerunlu golcüyü Konyaspor karşısında ilk 11'de oynatmayı planlayan Santos, aldığı yanıt sonrası planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Kadroya alınacak 32 yaşındaki oyuncu, maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 resmi maçta forma giyen Aboubakar, 1674 dakika sahada kaldığı süre boyunca 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Aboubakar, sonra olarak 9 Aralık'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'ye 3-1 kaybedilen maçta oynamıştı.

İlgili Haberler
TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Türk futbolunda Passolig dönemi sona erdi
Türk futbolunda Passolig dönemi sona erdi
TransAnatolia 2024 tarih ve rotası belli oldu
UEFA'dan dört büyüklere men cezası yolda! En kötüler listesi açıklandı
Fenerbahçe'den Süper Kupa ile ilgili açıklama! CİMER'e yapılan başvurunun yanıtı paylaşıldı
Mbappe'nin yeni takımı belli oldu! Avrupa devine 5 yıllık imza atacak
Son dakika... Türkiye Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak
Okan Buruk Fatih Terim'in rekorunu kırdı. Kırılamaz denileni yaptı
Rekorlar gecesinde All Star maçının galibi Doğu Karması
Rekorlar gecesinde All Star maçının galibi Doğu Karması
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Bu rezillik Somali'de bile olmaz! Türk futbolunun marka değeri bunun için yükselmiyor
Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu utanmalıdır. İlhan Palut seninle gurur duyuyorum evlat
Beşiktaş Konyaspor karşısında. Fernando Santos'tan flaş karar. İlk 11'de sürprizler var
Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu
Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu
Son Haberler
Valiliğin dağıttığı kömür patladı iddiası. Ev küle döndü Gündem
Valiliğin dağıttığı kömür patladı iddiası. Ev küle döndü
Alzehemeir’ın o genleri bulundu Sağlık
Alzehemeir’ın o genleri bulundu
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu Magazin
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu
Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı Gündem
Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı
TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu Spor
TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Orka Holding yabancı iş ortaklarını İstanbul’da ağırlıyor Ekonomi
Orka Holding yabancı iş ortaklarını İstanbul’da ağırlıyor
Amasra’da denize giren teknisyen kayıplara karıştı Gündem
Amasra’da denize giren teknisyen kayıplara karıştı